Блондинка с голубыми глазами и двумя хвостиками: как выглядит полуторагодовалая дочь фигуристки Липницкой

Олимпийская чемпионка впервые за долгое время поделилась новыми фотографиями и видео.

Экс-звезда фигурного катания, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая в 2020 году впервые стала мамой. У спортсменки и ее мужа, фигуриста Владислава Тарасенко, растет дочка Каталина, и мама с папой крайне редко показывают ее публике.

Однако в новых видео молодая мамочка все же позволила подписчикам разглядеть, как выглядит ее полуторагодовалая дочурка. Малышка Каталина играла с пупсом, когда мама Юля подошла к ней с камерой и запечатлела для своего микроблога.

У девочки точно такие же глаза, как у ее прославленной мамы, она блондинка, а подросшие волосы уже позволяют делать крохе прически. На голове Каталины красовались два милых хвостика, один на макушке, второй ниже затылка.

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