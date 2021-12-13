«Это ужас»: сын Поплавской объяснил, почему развелся с женой спустя месяц после заключения брака

«Мои представления и мечты об институте брака были разбиты. Я развелся, и слава Богу. Теперь понимаю, что это из себя представляет. Я благодарен маме, что она привела меня в чувство.

Я всего месяц прожил в браке. Крышу мне снесло конкретно. Когда ссоры стали постоянными, то мы расстались. Мне срочно понадобилось жениться, хотя мама предлагала подождать».