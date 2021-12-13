«Это ужас»: сын Поплавской объяснил, почему развелся с женой спустя месяц после заключения брака

Сын актрисы Яны Поплавской Никита в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему развелся с женой спустя месяц после заключения союза.
«Мои представления и мечты об институте брака были разбиты. Я развелся, и слава Богу. Теперь понимаю, что это из себя представляет. Я благодарен маме, что она привела меня в чувство.
Я всего месяц прожил в браке. Крышу мне снесло конкретно. Когда ссоры стали постоянными, то мы расстались. Мне срочно понадобилось жениться, хотя мама предлагала подождать».
Как отметил Никита Поплавский, он рассказал маме о проблемах с женой.
«Мама меня схватила и сказала: «Приди в себя, подумай». Причины была материальными для наших ссор. Жена все время твердила: «Ты мало зарабатываешь». Стала требовать, чтобы я купил ей машину. Жена хотела меня оставить без квартиры. Причем жилье не было оформлено на меня. Это был ужас», — заметил Никита Поплавский.
Напомним, что Яна Поплавская родила сына Никиту от режиссера Сергея Гинзбурга. Также у нее есть старший сын Клим.
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