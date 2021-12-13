Любовь в Сети: Николай Басков искал невесту на сайте знакомств

Недавно Николай Басков отметил свое 45-летие. Золотой голос России является завидным холостяком уже много лет. Еще в 2008-м он развелся со своей первой женой Светланой Шпигель, а новую любовь пока не встретил. Николай не отчаивается и продолжает поиски. Причем, побывал он даже на сайте знакомств.

«Надо просто уверенно двигаться навстречу своей судьбе», — цитирует Баскова «СтарХит».

К слову, в Сети не поверили, что за аватаркой сам Басков. Поэтому поиски не увенчались успехом.

Напомним, на днях Басков выпустил новый клип с Даней Милохиным «Дико влюблены», который за короткий срок бьет рекорды по просмотрам.

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