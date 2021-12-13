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«Женщина со сложной судьбой»: Юлия Проскурякова предстала перед поклонниками в образе буфетчицы

Жена Игоря Николаева активно ведет микроблог.

«Женщина со сложной судьбой»: Юлия Проскурякова предстала перед поклонниками в образе буфетчицы
Юлия Проскурякова с мужем Игорем Николаевым. Фото: Global Look Press

Третья жена композитора Игоря Николаева, 39-летняя Юлия Проскурякова, не только певица, но и актриса. Звезда в новом театральном сезоне сыграла в антрепризе «Солдатики», премьера которого проходит с аншлагом в самых разных театрах страны.

Накануне Проскурякова вышла на сцену питерского ДК «Выборгский». Звезда показала себя онлайн-публике в Instagram в образе героини спектакля, буфетчицы.

«Анна, женщина со сложной судьбой», — представилась актриса поклонникам.

Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Как и прописано в пьесе Владимира Жеребцова «Подсобное хозяйство», по которой поставлен спектакль, Проскурякова одета неброско, выглядит уставшей и потухшей – она вдова и в одиночку воспитывает дочь. По отзывам зрителей, Юлии Проскуряковой тонко удается передать характер своей героини.

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