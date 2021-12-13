«Гроб на лице посветлел, его почти не видно»: сын Яковлевой избавился от странной татуировки

Как отметил Денис Шальных, мама очень им довольна.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что свел татуировку гроба со своего лица.

«Я как начал сводить татуировки, так и закончил. Это длительная процедура, непростая. Долго и больно выводить. Лазером по тебе стреляют. Очень долго заживает это дело. Но вот татуировка гроба посветлела. Ее почти не видно. Мама мной, конечно, довольна». Денис Шальных

Как заметил Денис Шальных, он сейчас работает барбером.

«Это парикмахер по мужским стрижкам. Маму, конечно, не стригу. Они ходит к своим мастерам», — заметил сын Елены Яковлевой.

Напомним, что почти все тело Дениса Шальных — в татуировках. При этом мужчина не комплексует по этому поводу. Ему нравится его имидж.

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