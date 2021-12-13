«Нужно градус держать»: Наташа Королева дала наставления 19-летнему сыну

Недавно единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – 19-летний Архип составил компанию звездной маме в музыкальной программе на «Муз-ТВ». Теперь же они стали героями шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Накануне они вышли на сцену и исполнили хит Макса Барских «Туманы». Ранее Архип признался, что сильно волнуется. Королева дала ему наставления.

«Тебе нужно градус держать гораздо выше, чем он есть, потому что у тебя мама заводная. Я себя сдерживаю, чтобы тебя не задушить волной», — сказала Королева сыну перед выступлением.

Напомним, ранее стало известно, что Архип встречается с танцовщицей Мелиссой. Девушка уже перебралась в дом Королевой и Тарзана. Правда, звездные родители не в восторге от выбора сына.

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