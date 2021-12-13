Нарастила мышечную массу, занимается бодибилдингом: как изменилась дочь Марии Шукшиной

«Я с детства хотела заниматься бодибилдингом, но раньше у меня не было столько знаний и информации про этот вид спорта. Наконец-то пришла к тому, к чему хотела.

В соревнованиях пока не участвовала. У меня утром и вечером тренировка. Строгая диета. Ем много белка и определенное количество углеводов. Сладкое мне, конечно, нельзя. Я к этому очень долго шла и кайфую от того, что делаю».