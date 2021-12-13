Нарастила мышечную массу, занимается бодибилдингом: как изменилась дочь Марии Шукшиной

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как ей удалось измениться до неузнаваемости. Она нарастила мышечную массу.
«Я с детства хотела заниматься бодибилдингом, но раньше у меня не было столько знаний и информации про этот вид спорта. Наконец-то пришла к тому, к чему хотела.
В соревнованиях пока не участвовала. У меня утром и вечером тренировка. Строгая диета. Ем много белка и определенное количество углеводов. Сладкое мне, конечно, нельзя. Я к этому очень долго шла и кайфую от того, что делаю».
Как отметила Анна, на пляже она мишень номер один для всех глаз.
«Родители — люди другого поколения. Они просто промолчали, когда увидели, чем я занимаюсь. Бабушка тоже такое не приемлет», — заметила Анна Трегубенко.
Напомним, что дочь Анну Мария Шукшина родила в первом браке с переводчиком Артемом Трегубенко. В этом году Анне исполнилось 33 года.
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