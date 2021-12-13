«Маме было больно»: дочь Максима Дунаевского высказалась о разводе своих родителей

Дочь композитора Максима Дунаевского Полина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своей жизни и разводе родителей.

«Я учусь платно на факультете рекламы и пиара в РАНХиГС. В школе училась не очень хорошо. В МГИМО поступать не пошла. Меня отец отговорил. Плачу 350 тысяч рублей в год за свое обучение. Родители, конечно, помогают».

Как отметила Полина, она с детства занимается музыкой.

«В какой-то момент все это ушло на второй план, но сейчас приходит обратно. Я в театре играть не хочу. Папа говорит: «Рано или поздно это все равно произойдет». У меня хорошие отношения с папой. Он перестал мне давать жесткие наставления. Сейчас я делаю все, что считаю нужным.

С новой избранницей отца не общаюсь. Он уехал от мамы, так что все логично. Мне было 16 лет, когда он ушел из семьи. Маме было больно. Отец дает мне в месяц примерно сорок тысяч рублей на карманные расходы. Живу отдельно он мамы. Отец подарил мне квартиру. Я с шестнадцати лет живу одна», — заявила Полина Дунаевская.