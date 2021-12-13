«Пою и выступаю»: дочь Лепса назвала сумму, которую получает от отца в месяц на карманные расходы

Как отметила девятнадцатилетняя Ева, родители ей не так давно подарили машину.

Дочь музыканта Григория Лепса Ева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила сумму, которую получает в месяц от родителей на карманные расходы.

«Мне сейчас 19 лет. Я больше похожа на маму. По характеру есть что-то и мамино, и папино. Мой отец в меру строгий. Он добрый родитель на самом деле. Я могу себя назвать папиной дочкой. Хожу в университет почти каждый день. Причем даже в субботу. Занимаюсь вокалом и танцами. До университета я езжу с водителем». Ева Лепс

Как призналась Ева Лепс, не так давно родители подарили ей машину в честь будущего дня рождения. В феврале ей исполнится 20 лет. «Мне дают карманные деньги. Тридцать тысяч рублей в месяц. Я и сама зарабатываю. На музыке и на творчестве. Пою и выступаю. Состою в группе, но у нас одной из девочек нет восемнадцати лет. В клубы нас пока не пускают», — заметила Ева Лепс.

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Напомним, что Ева – дочь певца от второго брака с балериной Анной Шаплыковой. Не так давно стало известно, что Лепс разводится с женой.

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