Нагиев бы оторопел: Горбань прямо на съемках распахнула халатик и показала, что скрывает под ним

Минувшим летом звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Мария Горбань во второй раз стала мамой. Но на ее идеальной фигуре сие событие не отразилось никак. Вскоре после родов красотка щеголяла в бикини, демонстрируя плоский животик, упругие бедра и все прочие прелести.

В своем Instagram 34-летняя Горбань в очередной раз показала, способна затмить собой даже настоящих моделей. На съемочной площадке актриса ожидала своего часа в банном халатике. От скуки красотка решила пошалить и распахнула его прямо перед камерой. Экранный муж Марии, Дмитрий Нагиев, явно бы оторопел от столь дерзкого порыва.

Под халатом обнаружился ярко-красный купальник с модными завышенными трусами. Видимо, красотке по сценарию предстоит заплыв прямо с прической и макияжем.

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