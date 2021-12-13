«Затоптать фамилию»: сестра Марии Шукшиной раскрыла ее тайну

Младшая сестра Марии Шукшиной – Ольга не всегда находила общий язык с актрисой. По ее мнению, Мария и вовсе позорит всю семью своими высказываниями о коронавирусе и пандемии. Напомним, что дочь прославленного писателя и режиссера считает, что опасный вирус – это выдумка и выступает против вакцинации.

Как призналась Ольга, таким образом Мария позорит фамилию Шукшиных, при этом сама она носит другую фамилию.

«Самое трагическое, что страдает фамилия. Кстати, Маша ведь была не Шукшина. Это я — одинокая мать, замуж не выходила, осталась при девичьей фамилии. Тогда как Маша была Трегубенко по мужу, она меняла фамилию, когда выходила замуж в первый раз. Но Маша Трегубенко «кукловодам», видимо, без надобности. Им нужна именно Мария Васильевна Шукшина. Значит, неким силам нужно затоптать фамилию Шукшиных», — заявила Ольга в беседе с News.ru.

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Сейчас она ухаживает за 83-летней матерью – Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой не так давно нашла все-таки общий язык.

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