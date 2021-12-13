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Похвасталась чулочками: Клава Кока покорила фантазию поклонников, демонстрируя ножки в сетке

Певица сняла видео с примеркой после шопинга.

Похвасталась чулочками: Клава Кока покорила фантазию поклонников, демонстрируя ножки в сетке
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Клава Кока все чаще выбирает наряды откровенного кроя, будоража воображение фанатов, а подчас и вовсе не оставляя простора для их фантазии. Но на новых кадрах девушка вовсе решила обезоружить публику, хвастаясь новыми чулками.

Красавица с длинными ногами – рост Клавы Коки 170 см – примерила новенькие чулки от Jimmy Choo. Это оригинальные туфельки с сеткой до самых бедер, с которыми не нужны колготки.

И похвасталась обновкой красавица Клава весьма оригинальным образом: она запечатлела свои ножки в чулках на видео, поглаживая их и демонстрируя со всех сторон. Покупкой модница осталась довольна, как и поклонники, которым посчастливилось лицезреть столь пикантную примерку.

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