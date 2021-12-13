Уставшая и с морщинами: Лариса Долина показала себя без прикрас и ретуши

Артистка последние месяцы удивляла моложавым цветущим видом, но сейчас решила быть честной с поклонниками.

Певица Лариса Долина в этом году триумфально усилила свою популярность не только благодаря новым хитам и коллаборациям, но и за счет смены имиджа. Народная артистка очень постройнела и помолодела.

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В своем Instagram, который Долина тоже завела в этом году, певица часто размещает снимки, за которые артистку подписчики хейтят. С некоторых фото на фолловеров смотрит сосем юная дева, что, по убеждению многих, явно достигнуто при помощи фотошопа. И на сей раз Долина показала себя без каких-то фильтров и ретуши.

Она вышла на связь глубокой ночью – съемки перед Новым годом заканчивают глубоко за полночь. Артистка в блестящем от пайеток халате позировала себе для селфи, уставшая, с морщинами и, кажется, еще сильнее похудевшая от столь высоких нагрузок. «Без прикрас», — подписала Долина кадр. И смело запостила его в stories.

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