Почти два миллиона рублей: Алиса Аршавина выиграла суд у экс-свекрови

Мама Андрея Аршавина требовала с бывшей невестки почти два миллиона рублей.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина развелись в 2019-м году после трех лет брака. Бывшая модель родила футболисту дочь Есению. После расставания она требовала 4,5 миллиона на свое содержание. Но как ранее заявляла мама спортсмена Татьяна Аршавина, Алиса получает только алименты в размере 300 тысяч рублей.

После развода Казьмина с детьми осталась жить в особняке бывшего мужа. Но выяснилось, что он оформлен на родительницу футболиста. Недавно Татьяна Ивановна подала иск на бывшую невестку, требуя с нее 1 920 000 рублей и проценты в размере 36 150 рублей 59 копеек за проживание в особняке. Однако суд встал на сторону Алисы Аршавиной. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, в последнее время Алиса Аршавина борется с серьезным заболеванием. У нее аутоиммунный некроз. В результате болезни в многодетной матери провалился нос.

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