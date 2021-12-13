Не жалея ног: Орбакайте в платье с разрезом до самых бедер пустилась с Мироновым в отрыв

Певица осталась на дискотеку после спектакля в Театре наций.

Звезда эстрады Кристина Орбакайте в этом году отметила золотой юбилей. Но уже давно она перестала ассоциироваться с цифрой в паспорте. Артистка выглядит молодо, свежо и на танцполе может дать фору молодежи.

Так и получилось в минувшие выходные, когда Кристина Орбакайте осталась на дискотеку после спектакля в Театре наций. Она смотрела «Мастера и Маргариту» с Филиппом Киркоровым, а на банкет отправилась в компании Евгения Миронова.

На вечеринке была зажигательная музыка и живое исполнение артистов. Орбакайте с Мироновым не стали скромничать и как следует отожгли на танцполе под одобрительные аплодисменты и возгласы окружающих.

Дочку Пугачевой даже не остановил не совсем удобный для танцев наряд. Платье-пиджак в пол с высоким, до самого бедра, разрезом то и дело приоткрывало публике стройные ножки своей хозяйки.

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