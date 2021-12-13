Одно увлечение на двоих: Орбакайте отправилась в театр с экс-отчимом Киркоровым

В минувшие выходные старшая дочь Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Орбакайте, отправилась в театр. Звезда сцены выбрала себе в спутники бывшего отчима, певца Филиппа Киркорова, о чем рассказала у себя в микроблоге.

больше по теме Нежнее нежности: Валерия подчеркнула стройность фигуры белым платьем с кружевами и плиссе Артистка позировала на фоне новогодней елочки.

Звезды стали зрителями на спектакле «Мастер и Маргарита» в постановке культового режиссера Робера Лепажа. Для культурного досуга артистка облачилась в черное вечернее платье с шелковыми лацканами.

К слову, Орбакайте, в отличие от своей мамы, не перестала общаться с Киркоровым. Они часто сопровождают друг друга на различных мероприятиях, всегда взаимно дружны и отзывчивы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!