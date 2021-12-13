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Одно увлечение на двоих: Орбакайте отправилась в театр с экс-отчимом Киркоровым

Старшая дочка примадонны с певцом пришла в Театр наций.

Одно увлечение на двоих: Орбакайте отправилась в театр с экс-отчимом Киркоровым
Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

В минувшие выходные старшая дочь Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Орбакайте, отправилась в театр. Звезда сцены выбрала себе в спутники бывшего отчима, певца Филиппа Киркорова, о чем рассказала у себя в микроблоге.

Звезды стали зрителями на спектакле «Мастер и Маргарита» в постановке культового режиссера Робера Лепажа. Для культурного досуга артистка облачилась в черное вечернее платье с шелковыми лацканами.

К слову, Орбакайте, в отличие от своей мамы, не перестала общаться с Киркоровым. Они часто сопровождают друг друга на различных мероприятиях, всегда взаимно дружны и отзывчивы.

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