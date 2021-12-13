С правильным принтом: Ани Лорак в стройнящем платье-халате вышла в свет

После своего ошеломительного появления на красной дорожке премии «Золотой граммофон» Ани Лорак решила закрепить успех и звание блистательной дивы. На афтерпати музыкального фестиваля красавица пришла в коротком платье-халате с внушительным декольте и сапогах-чулках, подчеркнувших стройные ноги артистки.

Принт платья позволил певице визуально сделать фигуру еще стройнее — эксперты моды Эвелина Хромченко и Александр васильев не раз подчеркивали важность вертикалей и асимметрии для пышных форм.

Лорак продефилировала по красной дорожке, на сей раз без конфузов. Свой аутфит звезда так же запостила в микроблоге, на семимиллионную аудиторию.

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В своем образе Лорак снова отдала предпочтение челке-шторке. Подписчики так до сих пор и не пришли к единому мнению, как лучше любимице – с ней или без нее. Поскольку уверены, что красотке идет любая укладка.

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