Элитная недвижимость: кому достается квартира Нины Ургант за 100 миллионов

Бабушка Ивана Урганта – актриса Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. В последнее время звезда «Белорусского вокзала» не работала из-за болезни. Ее похоронили на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

В качестве наследства актриса оставила четырехкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга и загородный дом в Грузино, где по соседству живут Иван Краско и Михаил Боярский.

«Четырехкомнатная квартира находится в доме на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойка. Ее площадь, согласно выписке ЕГРН, составляет 100 квадратных метров. Жилье было куплено в 2007 году. Свои последние годы именно там жила актриса, где за ней ухаживала сиделка. Точная сумма покупки неизвестна. Однако сейчас в это же доме риэлторы продают похожую квартиру площадью 146 квадратных метров за 114 миллионов рублей». Об этом пишет «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

больше по теме В разных частях зала: почему Иван Ургант с отцом сидели отдельно друг от друга на похоронах Нины Ургант Шоумен и актер не были рядом на церемонии прощания.

Эту квартиру Нине Ургант подарил внук Иван. Она находится в его собственности. А вот загородный дом, по мнению юристов, должен достаться сыну актрисы – Андрею Урганту.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.