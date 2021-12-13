«Сильно похудела, выглядит прекрасно»: друзья певицы Макsим высказались про ее беременность

На прошедшем «Золотом граммофоне» певица МакSим своим появлением спровоцировала новую волну слухов о своей беременности. Исполнительница хитов «Трудный возраст» и «Мой рай» появилась в наряде с объемистой баской, прикрывающей живот, и многие посчитали, что так она скрыла интересное положение.

Но приближенные к артистке опровергают эту информацию. «Марина весит всего 40 кило, она продолжает восстанавливаться после ковида. Она сильно похудела во время болезни, выглядит прекрасно, но пока слаба. Какая беременность? Это все выдумки», — приводит слова друзей певицы сайт «Комсомольская правда».

К слову, у певицы есть двое детей – 12-летняя Александра от первого мужа Алексея Луговцова и 7-летняя Мария от экс-бойфренда Антона Петрова.

Напомним, что певица Максим, настоящее имя которой Марина Абросимова, минувшим летом была на грани жизни и смерти. Девушка слегла с пневмонией, вызванной коронавирусом, состояние стремительно ухудшалось, потребовалась реанимация и помощь ИВЛ.

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