«Отдубасил крестного»: Гном Гномыч поприветствовал Диму Билана, который редко заходит в гости

Дима Билан является крестным отцом старшего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саши. В своем инстаграме Гном Гномыч поделился кадрами, на которых шутя «избивает» артиста. Билан при этом пытается отведать еды.

«Отдубасил крестного за то, что приезжает редко в гости ко мне. Дима Билан даже не обиделся. Надеюсь, наша шутка зайдет», — написал Саша Плющенко.

Правда, не все оценили такое чувство юмора.

«Бедный Дима! Видно, что ему не нравится. Для этого есть боксерская груша! Зачем так?» — писали пользователи Сети.

Напомним, в декабре Дима Билан отметит свое 40-летие. К этой дате артист готовит большие сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

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