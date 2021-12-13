«Блондинка или брюнетка?»: Настя Каменских примерила платье с декольте до пупка, показав «полушария»

Настя Каменских принимает участие в съемках украинской версии «Маски» Артистка выступает членом жюри и вместе со своими коллегами пытается разобрались участников полюбившегося многим шоу.

На этот раз она предстала в образе блондинки. Настя надела мини-платье цвета сирени с очень глубоким декольте.

«Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные, образы/ А вы любите экспериментировать с внешним видом и стилем?» — поинтересовалась у фанатов Каменских.

Муж Насти Потап, отметил, что она хороша с любым цветом волос.

«Обе!» — написал Потап.

Напомним, Потап был не только коллегой Насти на сцене. В какой-то момент между ними вспыхнули чувства. А в 2019-м году пара стала мужем и женой.

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