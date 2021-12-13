А как же юная Саша? Тимати провел досуг с бывшей возлюбленной

В это время его новая подруга путешествует по Австрии.

К личной жизни рэпера Тимати, урожденного Тимура Юнусова, всегда приковано повышенное внимание. Мужчина давно прослыл ловеласом и ни разу не сводил никого в ЗАГС, даже победительницу «Холостяка», которую выбрал сам.

Всю минувшую осень публика наблюдала за романом Тимати и 19-летней киевлянки Саши Дони. Он несколько раз отдыхал с ней, она прилетала к нему в Москву, но сейчас,похоже, их отношения закончились. Поскольку накануне музыкант провел досуг с бывшей – как раз той самой избранницей рэпера на «Холостяке».

Вместе с Екатериной Сафаровой Тимати отдохнул на закрытой вечеринке. Кадры с тусовки разлетелись по Сети, рэпер показал девушку в своем микроблоге. Значит ли это, что они снова вместе? Только время покажет, ведь сам завидный холостяк не комментирует личную жизнь.

Кстати, пока Тимати зажигает с бывшей возлюбленной, его предыдущая, блондинка Саша Дони, путешествует по Австрии.

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