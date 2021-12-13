Нежнее нежности: Валерия подчеркнула стройность фигуры белым платьем с кружевами и плиссе

Певица Валерия за неполный декабрь уже успела принять участие во множестве концертов, не раз блистала на красных дорожках, выступала на новогодних огоньках. В привычной суете предпраздничных будней артистка при этом всегда выглядит безупречно, каждый раз удивляя все новыми нарядами.

На сей раз Валерия предстала в нежнейшем платье с кружевным верхом и струящейся шелковой юбкой плиссе. Наряд подчеркнул стройность и хрупкость артистки и вызвал множество восторгов у онлайн-публики.

Звезда позировала у елочки и порассуждала, что перестала ставить хвойный символ праздника у себя дома. В ответ от подписчиков артистка получила не только массу всевозможных лестных слов, но и совет поднять себе настроение и нарядить елочку.

Кто-то в комментариях подчеркнул, что если артистке так сделать елку «нашего детства», то это обязательно должно быть настоящее деревце, а игрушки – советскими.

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