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Капельки так и блестят на прелестях: Рудова в бикини-ниточках красиво вынула из воды свой сочный «тыл»

Кинозвезда продемонстрировала свое отпускное фото.

Капельки так и блестят на прелестях: Рудова в бикини-ниточках красиво вынула из воды свой сочный «тыл»
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Актриса Наталья Рудова регулярно подчеркивает, что ее любимое место отдыха – это Мальдивы. Девушка осталась без отпуска прошедшей осенью, и ее ностальгия по любимому курорту достигла максимума – она стала чаще постить свои фотоархивы в купальнике в надежде сделать мечту явью.

В своем микроблоге звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» опубликовала весьма пикантный кадр с отдыха. Красотка позировала в бассейне в купальнике-ниточках, которые красиво подчеркнули пышные ягодицы своей хозяйки. При этом пятую точку Рудова эффектно вынула из воды на поверхность, и капельки заблестели на солнышке, привлекая больше внимания к прелестям звезды.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Кстати, с того момента актриса довольно сильно изменилась. Сейчас она весит на 9 кг меньше, чему не может нарадоваться.

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