«Сереж, может, не надо вам петь?»: Лариса Долина осадила Сергея Соседова на «Суперстар. Возвращение»

Известная певица и педагог Лариса Долина стала членом жюри проекта и попыталась поставить на место Сергея Соседова.

Популярный в 90-х годах исполнитель Виктор Салтыков является одним из фаворитов шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

Жюри пришло в восторг от исполнения им хита Филиппа Киркорова «Просто подари мне один только взгляд». Почти все выразили свое восхищение мастерством Виктора Салтыкова. В пику остальным высказался непримиримый Сергей Соседов.

«Какие мы все-таки разные. Я почти ни с чем не согласен из того, что говорили мои коллеги, вы уже меня простите, — обратился Соседов к Салтыкову. — Голос звучит чисто, подвижно. Но для этой песни голос Виктора не подходит! Мне показалось, что это был голос механической куклы».

С этими словами Сергей Соседов начал напевать, показывая, как, якобы, пел Виктор Салтыков. Его манера задела Ларису Долину. На этот раз она тоже была в жюри шоу.

«Сереж, может, не надо вам петь?» – Лариса Долина мягко осадила Сергея Соседова.

Ее поддержали смехом и аплодисментами оставшиеся члены жюри Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Но Сергей Соседов не унимался.

«Это песня опытного мужчины, а не юноши. А Витя все хочет юношей быть, но в этой песне надо показать возраст», — настаивал Сергей Соседов.

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