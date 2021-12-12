«Причем тут возраст? Ханжа!»: Лариса Долина ответила подписчице, сделавшей звезде замечание по поводу голых коленок

Лариса Долина не стала молчать и обвинила в ханжестве фолловершу, которой не понравилась демонстрация обнаженных ног.

66-летняя вокалистка и педагог Лариса Долина в свои годы находится в прекрасной форме. Она обладает стройной фигурой и красивыми ножками и полагает, что имеет полное право демонстрировать все это поклонникам.

На фото в микроблоге Лариса Долина предстала в мини-платье на запах серебристого оттенка, которое открыло взору ее ноги и идеальные коленки.

«Эх, жаль, что следующий год голубого, а не серебряного тигра», — подписала кадр Лариса Долина.

Подписчики тут же принялись обсуждать красивый наряд народной артистки и восхищаться ее формами. Но не обошлось и без граждан, которые всегда норовят добавить ложку дегтя.

Одна из подписчиц сделала замечание Ларисе Долиной, попутно задев и Аллу Пугачеву.

«Наряды артистов не по возрасту, что у Аллы, что у вас… Какие бы ноги ни были, колени некрасиво, нужно прикрыть», — высказалась некая дама.

Лариса Долин вскипела из-за эйджизма, который позволила себе пользовательница. Ведь уже всем понятно, важен не возраст, а то, как человек себя чувствует и выглядит. Если коленки идеальны, их можно демонстрировать.

«Да, неужели? Причем тут возраст! Ханжа», — ответила Лариса Долина на нападки.

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