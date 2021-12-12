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«Твоя подруга Лиза»: Арзамасова в черном облегающем платье пришла на Первый канал поддержать Газманова

Лиза Арзамасова появилась в эфире шоу «Две звезды. Отцы и дети», заявив, что очень рада за Родиона Газманова.

«Твоя подруга Лиза»: Арзамасова в черном облегающем платье пришла на Первый канал поддержать Газманова
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Певец Родион Газманов вместе со своим отцом Олегом Газмановым стал участником популярного шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

В четвертом выпуске отец и сын исполнили песню Родиона Газманова «Парами». Мелодичная композиция и прекрасное исполнение произвели фурор.

Почти все члены жюри пустились в пляс под красивую музыку Родиона Газманова. Кристина Орбакайте танцевала вместе со Стасом Пьехой.

А из комнаты для группы поддержки за выступлением следила молодая мама Лиза Арзамасова, которая очень дружна с Родионом Газмановым.

Родион и Олег Газмановы со своей группой поддержки
Родион и Олег Газмановы со своей группой поддержки. Фото: кадр программы «Две звезды. Отцы и дети»

«Твоя подруга Лиза», — представила актрису ведущая шоу Жанна Бадоева.

Лиза Арзамасова предстала в эфире в элегантном черном платье с перламутровыми пуговицами и воротником «Клодин».

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова пришла поддержать Родиона Газманова. Фото: кадр программы «Две звезды. Отцы и дети»

«Мы, твои поклонники и друзья сегодня очень радуемся, Родион, что звучит твоя песня! Поздравляем тебя и радуемся за тебя и за всю твою большую семью», — обратилась Лиза Арзамасова к Родиону Газманову.

Лиза Арзамасова (на фото слева) в черном платье с воротником «Клодин»
Лиза Арзамасова (на фото слева) в черном платье с воротником «Клодин». Фото: кадр программы «Две звезды. Отцы и дети»

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