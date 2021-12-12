«Твоя подруга Лиза»: Арзамасова в черном облегающем платье пришла на Первый канал поддержать Газманова

Певец Родион Газманов вместе со своим отцом Олегом Газмановым стал участником популярного шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».
В четвертом выпуске отец и сын исполнили песню Родиона Газманова «Парами». Мелодичная композиция и прекрасное исполнение произвели фурор.
Почти все члены жюри пустились в пляс под красивую музыку Родиона Газманова. Кристина Орбакайте танцевала вместе со Стасом Пьехой.
А из комнаты для группы поддержки за выступлением следила молодая мама Лиза Арзамасова, которая очень дружна с Родионом Газмановым.
«Твоя подруга Лиза», — представила актрису ведущая шоу Жанна Бадоева.
Лиза Арзамасова предстала в эфире в элегантном черном платье с перламутровыми пуговицами и воротником «Клодин».
«Мы, твои поклонники и друзья сегодня очень радуемся, Родион, что звучит твоя песня! Поздравляем тебя и радуемся за тебя и за всю твою большую семью», — обратилась Лиза Арзамасова к Родиону Газманову.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.