«Ни в какую не хочет со мной на сцене»: Кристина Орбакайте пожаловалась на старшего сына на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Певица Кристина Орбакайте призналась, что мечтала бы спеть дуэтом с Никитой Пресняковым.

Певица и актриса Кристина Орбакайте стала членом жюри четвертого выпуска шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Выступление певицы Таисии Повалий с сыном Денисом растрогало Кристину Орбакайте. После того, как Повалий и ее наследник исполнили хит Николая Носкова «Я люблю тебя», Кристина Орбакайте призналась, что завидует дуэту. Вокалистка мечтает выйти на сцену со своим старшим сыном Никитой Пресняковым, но тот отказывается.

«Просто мед на сердце, на душу – мама с сыном, ой, — высказалась после выступления Таисии Повалий с Денисом Орбакайте. — Такой красивый голос у Дениса. У меня тоже один такой парень есть – Никита, и он ни в какую не хочет со мной на сцене, потому что он совершенно в другом стиле».

Напомним, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита Пресняков создал собственную группу, он выступает в стиле рок.

Помимо музыки, наследник известного семейства играет в театре. Не так давно Никита Пресняков сыграл в спектакле «Безымянная звезда».

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