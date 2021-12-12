«Ух, Жар-птица!»: Кристина Орбакайте восхитилась Наташей Королевой в блестящем наряде с бахромой

Кристина Орбакайте не смогла удержаться от комплимента в адрес Наташи Королевой на шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Дочь Аллы Пугачевой, известная певица и актриса Кристина Орбакайте стала членом жюри четвертого выпуска шоу «Две звезды. Отцы и дети» Первого канала.

Она пришла в восторг от выступления на программе Наташи Королевой с сыном Архипом. Дуэт блестяще исполнил тих Макса Барского «Туманы».

Наташа Королева для выступления на сцене облачилась в яркий блестящий наряд оттенка спелой вишни с бахромой и объемными рукавами.

Кристина Орбакайте сделала комплимент певице и ее сыну, поставив им «пятерку» за выступление.

«Наташа, ну Жар-птица!» — восторженно произнесла Кристина Орбакайте. «Я — да. Я сегодня – прямо ух!» — ответила на комплимент Орбакайте.

«Что значит – сегодня? Ты всегда, — продолжила Кристина Орбакайте и похвалила Архипа – Ребят, молодцы! Поздравляю тебя, Наташа. Красавец, талантливый, глаз такой у него».

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