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«Ух, Жар-птица!»: Кристина Орбакайте восхитилась Наташей Королевой в блестящем наряде с бахромой

Кристина Орбакайте не смогла удержаться от комплимента в адрес Наташи Королевой на шоу «Две звезды. Отцы и дети».

«Ух, Жар-птица!»: Кристина Орбакайте восхитилась Наташей Королевой в блестящем наряде с бахромой
Наташа Королева с сыном Архипом. Фото: Первый канал

Дочь Аллы Пугачевой, известная певица и актриса Кристина Орбакайте стала членом жюри четвертого выпуска шоу «Две звезды. Отцы и дети» Первого канала.

Она пришла в восторг от выступления на программе Наташи Королевой с сыном Архипом. Дуэт блестяще исполнил тих Макса Барского «Туманы».

Наташа Королева для выступления на сцене облачилась в яркий блестящий наряд оттенка спелой вишни с бахромой и объемными рукавами.

Кристина Орбакайте сделала комплимент певице и ее сыну, поставив им «пятерку» за выступление.

Наташа Королева с сыном Архипом исполнила хит «Туманы»
Наташа Королева с сыном Архипом исполнила хит «Туманы». Фото: кадр программы «Две звезды. Отцы и дети»

«Наташа, ну Жар-птица!» — восторженно произнесла Кристина Орбакайте.

«Я — да. Я сегодня – прямо ух!» — ответила на комплимент Орбакайте.

Кристина Орбакайте похвалила сына Наташи Королевой
Кристина Орбакайте похвалила сына Наташи Королевой. Фото: кадр программы «Две звезды. Отцы и дети»

«Что значит – сегодня? Ты всегда, — продолжила Кристина Орбакайте и похвалила Архипа – Ребят, молодцы! Поздравляю тебя, Наташа. Красавец, талантливый, глаз такой у него».

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