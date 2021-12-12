С эффектом стройности: Анна Нетребко в модном пуховике с отливом повеселилась с сестрой и подругами в Италии

Оперная дива поддержала тренд на куртки с металлическим отливом.

В этом сезоне актуальны пуховики яркого оранжевого цвета, с металлическим отливом, укороченные модели, а также огромные модели, которые Эвелина Хромченко назвала «одеялом для слона».

Ведущая «Модного приговора» также рассказывала на шоу, что в тренде двубортность, которая неизменно стройнит, поскольку двойной ряд пуговиц всегда делает визуально фигур компактнее.

Анна Нетребко поддержала сразу два тренда, примерив в Комо двубортный пуховик с металлическим отливом. Она повеселилась с подругами и сестрой Натальей Эскильдсен в ресторане, отведав дары моря, а потом отправилась в горы на прогулку.

Теплая куртка в сочетании с вязаной шапкой и брюками оказались весьма кстати к зимней погоде.

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