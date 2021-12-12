Актер Максим Дрозд сообщил о госпитализации его сына с серьезной травмой

12 декабря актер Максим Дрозд («Охота на пиранью», «По законам военного времени», «Ликвидация», «Мурка») сообщил о госпитализации своего сына Егора.

53-летний артист написал в Instagram, что у его наследника сложная травма. Подробностей Максим не указал, но попросил поклонников помолиться за своего сына, что говорит о крайней серьезности происшествия.

Напомним, всего у Дрозда четверо детей от трех браков. 24-летний Егор – его единственный сын. Молодой человек пошел по стопам отца и поступил в Школу-студию МХАТ, успел сняться в мини-сериале «Бабочки и птицы», где сыграл персонажа своего родителя в молодости.

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