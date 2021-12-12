Умерла автор романа «Интервью с вампиром», писательница Энн Райс

11 декабря в Америке умерла писательница Энн Райс, известная благодаря своему роману «Интервью с вампиром». Ей было 80 лет.

О кончине женщины на ее странице в Facebook сообщил сын Кристофер, тоже писатель. Он рассказал, что мать умерла из-за осложнений после инсульта. Похоронят ее в семейном склепе в родном для Энн Новом Орлеане

«Она научила меня принимать свои мечты, никому не подчиняться и бросать вызов темным голосам страхов и сомнений в себе. Как писатель, она научила меня бросать вызов жанровым границам и отдаваться своим навязчивым страстям», — пишет Кристофер.

Добавим, что Райс написала несколько серий романов: «Вампирские хроники», «Спящая красавица», «Мэйфейрские ведьмы» и другие. Ее произведения экранизировали пять раз, но самый известный фильм — «Интервью с вампиром» 1994 года с Томом Крузом, Брэдом Питом и Кирстен Данст.

Любопытные факты об авторе:

отец, старшая сестра, муж и сын Энн Райс – тоже писатели;

мать назвала будущую писательницу мужским именем Говард, чтобы это помогло ей прославиться в будущем, но сама девочка сказала в католической школе, что ее зовут Энн, — с тех пор ее только так и называли;

Райс дважды уходила из католичества, потому как не могла не симпатизировать взглядам светского гуманизма и феминизма.

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