Такие разные: Брежнева показала на редких кадрах дочек от разных возлюбленных

У наследниц Веры Брежневой разница в восемь лет.

Вера Брежнева не любит афишировать свою личную жизнь на публике. Поэтому, когда она показывает в социальных сетях редкие кадры с мужем Константином Меладзе и дочками Соней и Сарой, публика по большей части, воспринимает этот поступок с восторгом.

Сейчас певица обнародовала такое видео в Сети, запечатлев веселящихся наследниц в домашней обстановке.

Звезда сообщила, что младшей дочери от бизнесмена Михаила Кипермана Саре 12 лет. А старшей Соне, которая родилась в отношениях со спортсменом Виталием Войченко, 14 декабря исполнится 21 год.

Несмотря на разницу в возрасте, сестры отлично ладят друг с другом и частенько проводят время вместе. Впрочем, и их родительница старается свободные минуты уделять семье, детям и мужу.

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