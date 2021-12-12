«Потап не ревнует?»: Каменских грациозно изогнулась, обтянув мощные бедра тонкой тканью

Настя Каменских стала членом жюри украинской версии шоу «Маска», в которой артисты скрываются под разными образами. На очередной съемке звезда появилась в эффектном мини-платье по фигуре с бахромой из кристаллов.

Кадрами она поделилась в своем инстаграме, где фолловеры тут же засыпали публикацию комментариями.

«Красивая! Шикарная женщина! Потап не ревнует? Какая классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Настя и Потап стали мужем и женой в 2019-м году, хотя их отношения начались намного раньше. Пара долго скрывала свой роман от общественности. Ради эффектной брюнетки, артист развелся с женой после многих лет брака.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.