Такая хрупкая: Брежнева в жакете «с мужского плеча» и вязаной манишке самого модного цвета вышла на променад

Вера Брежнева отправилась на прогулку в модных джинсах трубах из классического денима, базовой белой футболке и жакете в клетку «с мужского плеча», поддержав тренд на маскулинный стиль.

Вместо привычного шарфа певица примерила теплую манишку серого цвета, повязав на талии свитер ей в тон. К слову, серый цвет в этом году Институт Pantone назвал главным, наряду с серым.

Отметим, что стилист Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live рекомендовал присмотреться к таким жакетам.

Ведущий заметил, что сейчас актуальны свободные модели, оверсайз и полуприлегающие. Они подчеркивают хрупкость стройных девушек и отлично скрывают лишний вес и рельефы, если они имеются.

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