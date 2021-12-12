В сиянии софитов: Королева в мини-платье с воланами зажгла на юбилее у Достман

Накануне популярный адвокат Ида Достман отпраздновала свой юбилей. Светской львице исполнилось 45 лет. На вечеринке собрался весь цвет российского шоу-бизнеса – Алла Пугачева, Лев Лещенко, Ольга Орлова, Алсу и многие другие.

Не пропустила этой событие и Наташа Королева. На вечеринке она отметилась в сияющем мини-платье с воланами. Артистка зажигала на танцполе под разные хиты в исполнении ее коллег. Кадрами в своем инстаграме поделилась Ольга Орлова.

Напомним, недавно муж Наташи Королевой – Сергей Глушко, он же Тарзан, рассказывал, что планирует продать ее портрет не меньше чем за пят миллионов рублей. С некоторых пор танцор пристрастился к рисованию.

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