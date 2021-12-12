«Адский ад»: Бородина покрутилась перед камерой в бикини, засветив синяки на теле

Ксения Бородина участвует в новом сезоне «Ледникового периода». На лед она выходит в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Накануне пара впервые получила заветные шесть баллов от Татьяны Тарасовой.

В своем инстаграме Ксения поделилась кадрами, на которых позировала в бикини перед камерой. Телезвезда показала синяки на теле после тренировок и ушиб локтя.

«У меня на теле не осталось ни одного живого места. Я вам копчик показывать не буду, потому что там адский ад. Ну, как так», — сказала Бородина.

Напомним, ранее Бородина отмечала, что ей грустно прощаться с проектом, который подходит к завершению. Она настолько привыкла к тренировкам, репетициям номеров, что теперь ей этого будет не хватать.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.