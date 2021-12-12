«Тогда уже и Галкин крутился около нее»: почему Пугачева волновалась перед приездом на «Кинотавр»

Продюсер Марк Рудинштейн перед смертью в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказывал, почему певица Алла Пугачева всегда волновалась перед приездом на «Кинотавр».

«Она очень волновалась, как ее будут воспринимать. Я ей говорил: «Алла, здесь на каждый квадратный метр такое количество звезд, что вас и не заметят». Тогда уже и Галкин крутился около нее». Марк Рудинштейн

Как отмечал Рудинштейн, он порой рассказывал о звездах и о том, что они вытворяли на «Кинотавре». «На меня после откровений разозлились пять-шесть человек. Но шум мерзавец-Ярмольник устроил такой, что мне это дорого обошлось», — говорил продюсер.

Напомним, что Марк Рудинштейн ушел из жизни несколько дней назад. В свое время он рассказывал о похождениях на «Кинотавре» таких звезд, как Олег Янковский и Александр Абдулов.

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