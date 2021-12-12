10 ненужных вещей, которые стоит выкинуть из детской комнаты
Видео
Не просто домохозяйки: активные жены футболистов
Видео

«Тогда уже и Галкин крутился около нее»: почему Пугачева волновалась перед приездом на «Кинотавр»

Продюсер Марк Рудинштейн перед смертью рассказывал о Примадонне.

«Тогда уже и Галкин крутился около нее»: почему Пугачева волновалась перед приездом на «Кинотавр»
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Марк Рудинштейн перед смертью в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказывал, почему певица Алла Пугачева всегда волновалась перед приездом на «Кинотавр».

Марк Рудинштейн
Марк Рудинштейн. Фото: Globallookpress.com

«Она очень волновалась, как ее будут воспринимать. Я ей говорил: «Алла, здесь на каждый квадратный метр такое количество звезд, что вас и не заметят». Тогда уже и Галкин крутился около нее».

Марк Рудинштейн

Как отмечал Рудинштейн, он порой рассказывал о звездах и о том, что они вытворяли на «Кинотавре». «На меня после откровений разозлились пять-шесть человек. Но шум мерзавец-Ярмольник устроил такой, что мне это дорого обошлось», — говорил продюсер.

Напомним, что Марк Рудинштейн ушел из жизни несколько дней назад. В свое время он рассказывал о похождениях на «Кинотавре» таких звезд, как Олег Янковский и Александр Абдулов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Алла Пугачева и Максим ГалкинКинофестиваль "Кинотавр"Максим ГалкинМарк РудинштейнПрограмма "Ты не поверишь!"