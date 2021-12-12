«Папа – человек, к сожалению, алчный»: сын Зайцева озвучил общую сумму долгов Дома моды отца

По словам Егора, он лично закладывал свою квартиру, чтобы расплатиться с кредиторами.

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил общую сумму долгов, которая была у Дома моды его звездного отца.

«Дом моды весь разваливался. Дошло до того, что я свою квартиру закладывал. Общий долг был не 18 миллионов, как говорили, а 110. Это все у папы накопилось. Папа – человек, к сожалению, алчный». Егор Зайцев

Как отметил сын Зайцева, его отца «развел» бывший директор Николай Головин. «Говорил, что у отца 50 процентов акций модного дома, а он не получает с них ни копейки. Папе Дом моды просто доплачивал 500 тысяч рублей в месяц. Это доплата к зарплате. Головин вообще торгует девочками. Не хочу сейчас в криминал есть. Они хотят отнять половину Дома моды отца», — заявил Егор Зайцев.

Ранее сам Вячеслав Зайцев заявил, что Дом моды после его смерти перейдет его детям. Он сделает все возможное, чтобы посторонним людям ничего не досталось.

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