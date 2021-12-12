«Не знаю, не пробовал»: Гела Месхи заговорил о воссоединении с Екатериной Климовой

Актеры расстались два года назад.

Екатерина Климова и Гела Месхи были одной из самых красивых пар российского кинематографа. Шесть лет назад у них родилась дочь Белла, которая занимается в школе-студии «Непоседы», играет на фортепиано. Месхи, который сейчас выступает в «Ледниковом периоде» в аре с Яной Хохловой, хочет поставить дочь на коньки. Правда, о профессиональном спорте речи нет.

Словом, в дочке Гела души не чает. А вот с ее мамой – Екатериной Климовой они сохранили дружеские отношение. О восстановлении пары говорить не приходится.

«Не знаю, не пробовал. У меня сейчас статус актера, который занимается своей любимой профессией. А ждет кто-то дома или нет, это к делу не относится», — сказал Гела в интервью WomanHit.

Добавим, что Екатерина Климова и Гела Месхи расстались в 2019-м году. Актриса воспитывает еще троих старших детей – дочь Лизу и сыновей Матвея и Корнея от предыдущих браков.

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