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«Немолодые мы уже»: младший брат Софии Ротару не обижен на сестру, которая не едет в гости

Как отметил 68-летний Анатолий Ротарь, он занимается выращиванием кукурузы и пшеницы.

«Немолодые мы уже»: младший брат Софии Ротару не обижен на сестру, которая не едет в гости
София Ротару. Фото: Globallookpress.com

Младший брат певицы Софии Ротару 68-летний Анатолий Ротарь в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей жизни. Он заправляет фермерским хозяйством.

Анатолий Ротарь
Анатолий Ротарь. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я и на комбайне, и на тракторе. У меня триста гектаров земли, выращиваем кукурузу и пшеницу. Правда, закрыли кафе. Нет у людей денег. Мы отравляем упаковки полиэтилена под заказ. Этим и живем».

Анатолий Ротарь

Как отметил младший брат Софии Ротару, сестру он практически не видит. «У нас есть свое вино и самогон, но немолодые мы уже. Поэтому ехать туда-обратно тем более сейчас тяжело», — сказал он.

Напомним, что брат Софии Ротару живет в украинском селе Моршинцы. Именно здесь 74 года назад на свет появилась звезда украинской сцены.

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