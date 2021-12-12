«Немолодые мы уже»: младший брат Софии Ротару не обижен на сестру, которая не едет в гости

Как отметил 68-летний Анатолий Ротарь, он занимается выращиванием кукурузы и пшеницы.

Младший брат певицы Софии Ротару 68-летний Анатолий Ротарь в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей жизни. Он заправляет фермерским хозяйством.

«Я и на комбайне, и на тракторе. У меня триста гектаров земли, выращиваем кукурузу и пшеницу. Правда, закрыли кафе. Нет у людей денег. Мы отравляем упаковки полиэтилена под заказ. Этим и живем». Анатолий Ротарь

Как отметил младший брат Софии Ротару, сестру он практически не видит. «У нас есть свое вино и самогон, но немолодые мы уже. Поэтому ехать туда-обратно тем более сейчас тяжело», — сказал он.

Напомним, что брат Софии Ротару живет в украинском селе Моршинцы. Именно здесь 74 года назад на свет появилась звезда украинской сцены.

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