«Всем знакомым и друзьям!»: Климова в лавандовом топе показала, что купила в качестве новогодних подарков

Екатерина Климова сделала распаковку подарков на Новый год, которые она приобрела накануне.
Актриса купила мини-ридикюли ярких летних оттенков в красивых коробочках.
«Всем своим знакомым и друзьям! И тебе!» — сказала Екатерина Климова старшей дочке Елизавете, которая находилась в момент распаковки рядом.
К слову, миниатюрные сумочки все еще в тренде, как и их антипод – огромные аксессуары, об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Актуальны также дутые модели под куртки и пуховики, хобо, плетеные (их носили раньше только летом) и авоськи.
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