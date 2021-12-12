«Всем знакомым и друзьям!»: Климова в лавандовом топе показала, что купила в качестве новогодних подарков

До главного праздника страны осталось совсем немного времени.

Екатерина Климова сделала распаковку подарков на Новый год, которые она приобрела накануне.

Актриса купила мини-ридикюли ярких летних оттенков в красивых коробочках.

«Всем своим знакомым и друзьям! И тебе!» — сказала Екатерина Климова старшей дочке Елизавете, которая находилась в момент распаковки рядом.

К слову, миниатюрные сумочки все еще в тренде, как и их антипод – огромные аксессуары, об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Актуальны также дутые модели под куртки и пуховики, хобо, плетеные (их носили раньше только летом) и авоськи.

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