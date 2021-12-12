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«Чувствовала себя принцессой»: Устинья Малинина в пышном платье оттенка крем-брюле побывала на английском балу

Снимками звездная наследница поделилась в своем инстаграме.

«Чувствовала себя принцессой»: Устинья Малинина в пышном платье оттенка крем-брюле побывала на английском балу
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official

Младшая дочь Александра Малинина – Устинья недавно отметила свой 21-й день рождения. Она живет в Лондоне, где учится в Королевском колледже музыки. Накануне Устинья побывала на настоящем английском балу. Снимками поделилась в своем инстаграме.

«Сегодня я побывала на настоящем, традиционном английском балу! Это невероятно! Чувствовала себя принцессой…», — написала Малинина.

Устинья Малинина
Устинья Малинина. Скриншот: instagram.com/ustinya_malinina_official

Фолловеры засыпали ее комментариями.

«Какая красивая! Просто принцесса! Классная! Очень красивое платье и туфли», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале этого года Устинья открыла онлайн-школу, где обучает всех желающих вокалу. Как ранее признавалась звездная наследница, проект пользуется успехом у людей разных возрастов.

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