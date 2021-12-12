«Были выставлены на аукцион»: Киркоров озвучил сумму, вырученную от продажи платьев дочери

Как отметил поп-король, все деньги пойдут на благотворительность.

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму, которую выручил от продажи платьев своей дочери Аллы-Виктории, которой на днях исполнилось десять лет.

«Была создана к дню рождения коллекция платьев Аллы-Виктории. Они были выставлены на аукцион. И вы представляете. Пять платьев составили в сумме три миллиона четыреста тысяч рублей. Эти деньги заработал благотворительный фонд Константина Хабенского». Филипп Киркоров

По словам Киркорова, все деньги пойдут, естественно, деткам. «Поэтому, конечно, рука не поднимется брать с кого-то деньги. Вот я с вас взял деньги? А мог бы взять», — заявил Филипп Киркоров журналистам, которым давал интервью.

Напомним, что поп-король с шиком отпраздновал день рождения дочери. По предварительным данным, он потратил десять миллионов рублей.

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