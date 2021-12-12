Больно смотреть: обнародованы последние фотографии Александра Градского

Александр Градский умер в реанимации 28 ноября. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Он был госпитализирован 26-го, а всего неделей ранее принимал участие в съемках «Голоса».

Во время съемок выпуска «Нокауты» Градский выглядел совершенно измученным и больным. При этом он старался держаться из последних сил, давал наставления артистам и даже отличился благородным поступком. Он «спас» от вылета из проекта исполнительницу Карину Купер.

Напомним, Градского похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище. У 72-летнего артиста остались молодая жена и двое маленьких сыновей. Семье осталось многомиллионное наследство, включая несколько квартир в Москве и дом в Подмосковье.

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