«Аллочка – зажигалочка»: Пугачева в мини-платье пустилась в пляс под хит Лещенко

Накануне известный российский адвокат, писатель и светская львица Ида Достман отметила свой день рождения. На вечеринке собрались многие звезды, включая Наташу Королеву, Жасмин, Алсу, Льва Лещенко и Аллу Пугачеву.

Примадонна надела на мероприятие мини-платье из экокожи и модные сапоги трубы. Талию подчеркнула широким поясом. Вместе с остальными Алла Борисовна «зажгла» под хит Льва Лещенко. Кадрами звездного танца в своем инстаграме поделилась певица Жасмин.

«В такой компании и у такого мэтра даже скромной бэк-вокалисткой побыть — большая творческая радость!», — написала Жасмин.

Фанаты оценили кадры.

«Как классно! Аллочка – зажигалочка! Очень красивые! Алла Борисовна – огонь!», — писал пользователи Сети.

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