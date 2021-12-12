Яркая леди: Водянова в брюках цвета яичного желтка и жакете в клетку появилась на публике в Париже

Модель вернулась во Францию и сразу оказалась на презентации.

Наталья Водянова является топ-моделью. Она начала свою карьеру в 17 лет и стала одной из самых известных российских девушек в мире. А в прошлом году она вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. У пары подрастают сыновья: Максим и Роман.

От прошлых отношений у нее есть еще трое наследников. Несмотря на то, что она старается все свободное время посвящать детям, звезда успевает работать.

На днях Водянова устроила благотворительный аукцион в Барвихе. Она собрала светских львиц и звезд на гала-ужин. Ведущий вечера стала Ксения Собчак. В алом платье-бюстье модель красовалась все мероприятие, а вот потом отправилась в баню.

11 декабря она уже вернулась в Париж. Модель сразу появилась на публике, она посетила презентацию, посвященную защитным маскам.

Наталья была в широких брюках цвета яичного желтка и жакете в клетку. Она не стала делать укладку, а просто распустила волосы. Модель приветливо общалась со всеми. К слову, желтый цвет один самых модных в этом сезоне.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Ну просто красотка», «Очень стильно», «У вас всегда необычные наряды», «Наталья, ну вы эталонная леди», «Какие быстрые перемещения», «То в платье, то в жакете», «Какая вы милая без всех эти бриллиантов», «Восхищаете просто», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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