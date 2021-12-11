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Ушедшая со скандалом от Фадеева Наргиз озвучила свой странный райдер

Певица призналась, что может позволить себе алкоголь во время концерта.

Ушедшая со скандалом от Фадеева Наргиз озвучила свой странный райдер
Певица Наргиз. Фото: Инстаграм

Гостем нового «Секрета на миллион» стал продюсер Виктор Дробыш. Поддержать начальника в студию пришла его подопечная певица Наргиз. Артистка рассказала, что после скандала с Максом Фадеевым Дробыш ее поддержал.

«Он даже очень помог мне, когда я заболела ковидом. Ни дня не было, чтобы он не позвонил и не написал», — отметила она.

Лера Кудрявцева поинтересовалась – правда ли у Наргиз такой жесткий райдер, о котором многие говорят. Есть даже информация, что певица требует на гастролях машину со спальным местом.

«Это правда. Просто когда концерт заканчивается, то нам надо ехать в другой город часов 8-9. И, конечно, мне нужно спальное место», — заметила певица.

Позже Наргиз перечислила остальные пункты из своего райдера: вода, бананы, зеленый чай, мед и лимоны, бутылка кефира и хлебцы.

«А когда приезжаю в зал, то могу себе позволить алкоголь и огурчики. Да, я могу выпить перед концертом, могу выпить во время концерта», — призналась Наргиз.

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