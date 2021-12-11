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Дробыш назвал Шаляпина «мумией, которую он откопал»

У продюсера с певцом сейчас напряженные отношения.

Дробыш назвал Шаляпина «мумией, которую он откопал»
Прохор Шаляпин. Фото: Инстаграм

Виктор Дробыш – известный в России продюсер. В интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» он рассказал, как познакомился с Прохором Шаляпиным.

«Он мумия, которую я откопал. Смотрю, идет, у меня такое хорошее настроение было. Спросил, как звать. Он сказал, что Андрей Захаренков. Я возмутился тогда, помню, спрашиваю, какой Захаренков? Ты посмотри, как ты ходишь! Ты же Шаляпин!»

Однако сотрудничества у них не получилось. Дробыш не назвал реальную причину, но отметил, что у Прохора нет нормальных песен, и якобы продюсеру хватило мудрости в эту историю не влезть.

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