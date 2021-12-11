Дима Билан сбежал с красной ковровой дорожки из-за невнимания фотографов

11 декабря певец Дима Билан сделал в Instagram благодарственный пост о премии «Золотой граммофон», прошедшей накануне. Артист, которому скоро исполнится 40, поблагодарил «Русское радио» за очередную статуэтку и своих коллег за песню «Она моя».

Однако на афтепати после торжественной части премии звезда сцены был не в таком благостном расположении духа, как на фотографиях в социальной сети. Певцу пришлось ждать у прессвола, пока фотографы уделят внимание его коллеге ЮрКиссу (певцу Юрию Киселеву). Прождав, по его мнению, слишком долго, Дима махнул рукой и с раздраженным видом убежал с красной ковровой дорожки.

Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов», в распоряжении которого оказалось видео с данным инцидентом.

Напомним, в конце ноября Билан жаловался на усталость и стресс и общался с поклонниками в нетрезвом виде.

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